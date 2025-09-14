Mimi Alvarado destrozó a Paula Chaves y Pedro Alfonso: “Zorros mal agradecidos”

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, Mimi Alvarado reapareció con declaraciones explosivas y apuntó directamente contra Paula Chaves y Pedro Alfonso, a quienes acusó de desagradecidos y de haber intentado perjudicarla laboralmente.

“Qué turbio todo lo de Paula... ella quiso dejarme sin trabajo cuando todos malinterpretaron un comentario mío sobre Peter y Flor Vigna. Yo nunca di nombres, pero alguien del Diario de Mariana me dijo que fue Paula la que pidió que me bajen de un reality”, lanzó Mimi, visiblemente molesta.

Además, aseguró que la conductora y su marido son “dos desagradecidos” y que “todo se lo deben a Marcelo Tinelli, que fue quien les dio la popularidad”.

Alvarado no se guardó nada y también disparó contra Peter: “Pedro no me cierra, no me cae bien y mis ojos han visto cosas que no me gustaron. Él es un tipo que se cree mil y está subido al pony”, sentenció.

Con tono amenazante, advirtió: “La próxima vez que Paula se meta conmigo, ese cuadrito de familia feliz yo se lo voy a rayar”, dejando en claro que no piensa quedarse callada.

MIMI ALVARADO CONTRA LA PAREJA

La pareja de El Tirri profundizó su descargo y remarcó que no va a permitir que se metan con su trabajo: “¿Quién eres Paula Chaves? Por Marcelo llegaste a donde llegaste. Yo me gané un nombre con esfuerzo y sacrificio, no es fácil para un extranjero”.

Finalmente, cerró con una advertencia que encendió aún más la polémica: “El día que cuente lo que pasó habrá sangre en Broadway”, prometió, dejando la sensación de que todavía guarda información que podría comprometer a la pareja.

