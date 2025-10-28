Gran reacción de Regatas que ganó y quedó a un paso de la clasificación

Gracias a la reacción del segundo tiempo y un gran último cuarto, Regatas Corrientes venció a Leones de Chile 67 a 55 y quedó a un paso de la clasificación a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto.

El partido se jugó este martes en el polideportivo León Condou de Asunción y marcó el inicio de la segunda fecha del Grupo D que se cerrará esta misma noche con el cotejo entre el San José y Pinheiros de Brasil.

Durante el primer tiempo, Leones marcó el rumbo del encuentro. Ganó el cuarto inicial 21 a 14 y el segundo 15 a 11 para establecer un marcador global de 36 a 25. La reacción correntina llegó en los dos cuartos finales, en el tercero Regatas se impuso 17 a 11 y en el último estableció un contundente 25 a 8 para llevarse su segundo triunfo.

Los goleadores de Regatas fueron Juan Pablo Corbalán con 18 puntos, el dominicano Luis Santos con 14 y Fabián Ramírez Barrios con 12. En el elenco chileno, su principal vía para anotar estuvo en las manos de Kiandre Gaddy con 18 tantos.

Regatas jugó mal el primer tiempo y no pudo controlar a Graddy que anotó 11 puntos en los 10 minutos iniciales. En el segundo cuarto llegó a perder por 16, pero después ajustó la defensa y le bajó el goleo al rival.

Desde el tercer tiempo, el Fantasma mejoró su efectividad en el ataque y mantuvo la solidez defensiva para achicar la brecha y en el último cuarto, cuando aparecieron los triples, dio vuelta el marcador para sellar el triunfo.

Este miércoles en el cierre del grupo D, Regatas Corrientes se medirá frente a San José desde las 20,10. Previamente, a partir de las 17,40 lo harán Pinheiros y Leones.