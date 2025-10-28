Son 137 los evacuados en San Luis del Palmar y habilitan un nuevo refugio

En las últimas dos semanas la localidad de San Luis del Palmar, fue golpeada por las intensas lluvias que provocaron el desborde del Riachuelo y el río Empedrado. Las zonas rurales se encuentran aisladas, y los barrios ribereños están aún más complicados. Los últimos datos revelaron que 137 sanluiseños se encuentran evacuados y que a partir de este martes a la noche se habilita el salón cultural municipal como nuevo refugio.

Aumentaron más del doble de los evacuados

Con el correr de los días las seis familias evacuadas en la primera jornada de precipitaciones intensas, se multiplicaron, hasta el domingo eran 11 las familias que se encontraban alojadas en el salón de usos múltiples y el estadio municipal. Sin embargo, este martes hasta el mediodía eran 24, pero en las últimas horas se sumaron otros tres grupos familiares.

Debido a la gravedad del caso, y que los evacuados podrían seguir aumentando, teniendo en cuenta que el Riachuelo superó los 4 metros, habilitaron el salón cultural para que las familias sean alojados en este centro.

Situación cada vez más critica

“La zona ribereña, que es la Inmaculada, Virgen del Rosario, Cruz de los Milagros, está bajo agua realmente. Hay muchísimas otras personas o familias que están autoevacuadas, aparte que en el predio del estadio municipal hay 21 familias y otras 6 están en el salón de usos múltiples”, explicó a El Litoral, Luis Dalmacio.

Lejos de apaciguar la situación, el Riachuelo sigue en aumento. La última medición realizada por los bomberos voluntarios de San Luis del Palmar indicaron que las aguas se encuentran en 4,06 metros, pero no se descarta que siga creciendo.

En las zonas rurales los sanluiseños se encuentran aislados por la gran acumulación de agua que hay en los caminos y los campos de los pequeños productores quedaron cubiertos de agua. La única vía de comunicación es a través de lanchas.

Mientras otras familias se resisten a salir de sus casas por temor a robos, hasta el centro de la ciudad comenzó a tener inconvenientes el agua ya comenzó a cubrir las calzadas.