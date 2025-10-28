Peligro extremo en el Caribe por el huracán Melissa, que ya causó siete muertes

El huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5 en el Caribe y se convirtió en el tercer ciclón de máxima intensidad de la temporada de huracanes de 2025, descendió a categoría 4, aunque continúa siendo “extremadamente peligroso”, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

La situación afecta especialmente a Jamaica y mantiene en alerta a otras islas del Caribe debido a la fuerza que presenta. La tormenta ya ha provocado siete muertes en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

Huracán

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica en horas de la tarde de este martes con vientos de hasta 300 kilómetros por hora.

La tormenta de categoría 4 —potencialmente la más grande que haya golpeado el país— ya ha causado siete muertes en la región, pero los funcionarios están preocupados porque muchas personas ignoran los llamados a evacuar.

Se pronostica hasta un metro de lluvia, con el nivel del mar elevándose potencialmente hasta 4 metros en la costa sur. Muchos de los aproximadamente 880 refugios de la isla permanecían vacíos el lunes por la noche a pesar de las órdenes de evacuación.

La tormenta del siglo

“Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora”, afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial. La naturaleza lenta de Melissa —avanzando a paso humano— significa que no habrá alivio rápido una vez que golpee. Los científicos dicen que el cambio climático causado por el ser humano ha exacerbado las tormentas masivas, aumentando su frecuencia e intensidad.

Aunque el centro de la tormenta ha salido de la isla, la amenaza persiste: fuertes ráfagas, lluvias intensas e inundaciones continúan afectando a varias regiones jamaicanas.

Las autoridades advierten que los peligros ocasionados por el temporal, incluido el posible desbordamiento de ríos y marejadas, seguirán presentes en las próximas horas.

En su avance hacia el norte-noreste, Melissa pone ahora en alerta a Cuba, donde se prevé su llegada durante la noche de este martes, con la amenaza de impactos significativos en el oriente del país.