Inició el juicio al psicólogo acusado de abuso con el testimonio en Cámara Gesell

Finalmente, inició en sede de la Oficina Judicial de Corrientes el juicio oral contra el psicólogo de Itá Ibaté, acusado del delito de abuso sexual a un menor con discapacidad, que fuera denunciado el pasado 20 de enero.



Uno de los momentos de mayor emotividad se dio con la reproducción del duro testimonio de la víctima de 15 años, en Cámara Gesell por espacio de más de 40 minutos, donde se explayó en detalle sobre los hechos que le tocó vivir.



Otra instancia que causó conmoción fue el relato aportado por la mamá de la víctima, que se quebró al contar su vivencia, donde habló de los duros momentos emotivos y económicos que atravesaba, por los cuales decidió concurrir a sesiones con el psicólogo Ricardo Daniel Chercasky.

El imputado llegó con el acompañamiento de la fuerza pública para el inicio del juicio a la sede de la Ofiju de calle Jujuy 848.



Primeramente, se avanzó con lo que llaman alegatos de apertura, donde la Fiscalía, Querella y Defensa se explayaron cada cual sobre su teoría de los hechos, con un resumen de los acontecimientos.



El juicio continuará el miércoles 29 a las 11.30 en el exedificio Patono, de calle Plácido Martínez 1056, donde se prevé el testimonio de distintos profesionales y otros testigos.