Fiscales rurales supervisaron causas de abigeato en San Roque

Los fiscales rurales de Goya José Omar Casere y de Mercedes Gerardo Cabral, junto al comisario general Gerardo Torres, titular de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica visitaron este martes la localidad de San Roque, para dar apoyo a los productores y demostrar interés en su lucha contra el abigeato.



Por el lado de la Policía, supervisaron las tareas preventivas desarrolladas por el personal policial de la base operativa del Priar, mientras que los fiscales evaluaron el avance de las investigaciones en causas vigentes por abigeato.



La visita fue el resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia, la Policía de Corrientes a través de la jefatura de la Policía Rural y el Ministerio Público Fiscal, al reforzar el compromiso de brindar mayor seguridad al sector.