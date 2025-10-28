Mate y proteína: lo que se viene a futuro y a lo qué Corrientes debe apostar

Las nuevas propuestas en torno a la yerba mate se multiplican, pero Pro Mate ofrece tecnología alimentaria avanzada aplicada al producto tradicional: incorpora proteína vegetal directamente a la hoja y el palo sin modificar su sabor, aroma y color. Los emprendedores santafesinos Karen Márquez y Federico Serrano, junto a un grupo interdisciplinario, son quienes están detrás de la iniciativa de convertir a la yerba en un alimento funcional.

Ya está en marcha el trámite de patente nacional e internacional de la yerba mate proteica, la que se logra por la aplicación de tecnología de lecho fluidizado, una técnica usada globalmente en la industria farmacéutica y muy poca en la alimentaria, pero nunca aplicada a la yerba mate. De esa manera se logra fijar la proteína a la matriz vegetal de la yerba mate, logrando una “composición homogénea, estable y lista para el consumo tradicional sin que altere las propiedades organolépticas”, explica Serrano a LA NACION.

Con la incorporación de más proteínas, la yerba pasa de tener entre 0,1 y 0,3 gramos de proteína por porción de 50 gramos (medio termo de agua) a que la versión suave tenga entre 4 y 5 gramos de proteína cada 50 gramos de yerba; la intermedia libera entre 8 y 9 gramos y la fuerte, entre 10 y 11 gramos. “Todo depende de la cantidad de capas que recubren”, indica Serrano.

Historia

El matrimonio es dueño de un pequeño gimnasio y allí un día, hace dos años, un alumno dijo “no comí, agregale proteína al mate”. El chiste terminó siendo el puntapié inicial del emprendimiento en el que la familia

“Volví del gimnasio esa noche, comenté la charla. Buscamos en Internet, fuimos al súper a ver si había algo parecido. Y nada. Mezclamos proteína con yerba, pero no daba. Pulverizamos proteína mezclada con agua, rociamos yerba y eso mejoró -añade-. Empezamos a buscar quién tenía la tecnología de lecho fluidizado, hasta que llegamos al laboratorio del Conicet de Bahía Blanca”.

Subraya que el proceso es inédito a nivel global y posiciona a la Argentina como “pionera” en el desarrollo de tecnologías de proteinización de alimentos naturales, con potencial de aplicación en otras materias primas vegetales.

La patente será como “composición de yerba mate con recubrimiento de ingredientes funcionales para infusión, mate tradicional o tereré, proceso de obtención de dicha yerba mate mediante lecho fluidizado, paquete que contiene dicha composición de yerba mate y uso”. De esa manera buscan proteger tanto la composición del producto como el procedimiento.

El objetivo, dice Serrano, es “dentro de la industria yerbatera, incorporando innovación, ciencia y valor agregado a un producto emblemático argentino”. Apuntan a desarrollar lade yerba mate del mundo, destinada a escalar la tecnología y ofrecer licencias a empresas del sector interesadas en producir bajo la marca y la fórmula patentada. El proyecto avanza en unapara concretar la primera etapa.

El desarrollo de Pro Mate se logró con el trabajo de un equipo integrado por ingenieros en alimentos y científicos del laboratorio de la Planta Piloto de Ingeniería Química (Bahía Blanca), liderado por Juliana Piña. Los expertos validaron el proceso de proteinización y su viabilidad tecnológica.

“Cuando nos reunimos con Piña y su equipo se entusiasmaron, afirmaron que era posible y empezaron a trabajar. Una vez terminado eso, contratamos a la abogada María Prieto y el ingeniero Alberto Villalobos para patentar el producto en la Argentina y otros ocho países. Eso fue hace ocho meses y estamos tratando de levantar capital para la primera planta; estamos viendo yerbateras en desuso en Misiones y comprar la tecnología”, precisa Serrano. Ya tienen una inversora interesada para los primeros pasos, pero necesitan sumar más.

Con información de La Nación