Robó una moto en Esquina y fue atrapado en Ruta 12 cuando escapaba

Un joven de 18 años fue demorado este martes a la siesta sobre la Ruta Nacional 12 a unos 20 kilómetros de Esquina, a bordo de una motocicleta que había sustraído una hora antes, frente a un domicilio de calle Constitución y Santa Rita, de la ciudad.

Fuentes policiales indicaron que alrededor de las 13.55, la Comisaría Primera recibió un aviso del delito, donde la víctima alertaba del hecho en el que se apoderaron de su moto, según detalló el portal Actualidad Esquina.

Por ello, de manera inmediata, dieron aviso al titular de la Unidad Fiscal Javier Gustavo Mosquera. Se activó un dispositivo cerrojo para el cual puso en funciones todos los recursos humanos y logísticos disponibles, en tanto que, en paralelo, revisaron material fílmico de las cámaras de seguridad de la vivienda del denunciante y de otras áreas de la ciudad.

La novedad fue reportada a los móviles en circulación, donde también brindaban referencia de las descripciones fisionómicas del sospechoso y de su vestimenta. Al ser interceptado, procedieron a su demora tratándose de un joven de 18 años, quien quedó a disposición de la Unidad Fiscal en turno, quien solicitaría, basándose en los elementos obtenidos, un pedido de detención. A su vez, que se avance con las actas correspondientes para su entrega al legítimo propietario.