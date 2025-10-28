Demoraron a dos jóvenes por conducción peligrosa con moto partes en Corrientes

En un operativo de prevención realizado en el Barrio Dr. Montaña, demoraron a dos motociclistas por conducción peligrosa, ya que se movilizaban en dos motocicletas y con un menor de edad. Según advirtió personal de la Comisaría 14° Urbana, uno de ellos empujaba a la segunda moto con un pie apoyado en el rodado, lo cual constituía un riesgo.

Las personas identificadas como B. Joaquín Tomás, de 25 años, alias "Pibe", y Gonzalo Facundo B. A., de 28 años circulaban en motocicletas de 110 cilindradas y fueron interceptados en las calles Segismundo Klein y 328.

En cuanto a los motivos de la demora de ambos, aseguraron que fue por conducción peligrosa, al poner en riesgo sus vidas y la de terceros, además de falta de documentación que acreditara la propiedad de los rodados y la identidad de los ocupantes.En tanto que procedieron al secuestro de una motocicleta marca Keller, una bolsa de consorcio con dos cachas laterales de plástico (azul y roja); y pecheras (negra y roja).Al respecto se informó que se están realizando las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de los objetos secuestrados y esclarecer cualquier hecho ilícito relacionado con los detenidos.Además, un menor de edad que acompañaba a los detenidos fue entregado a un familiar después de un examen médico y bajo acta respectiva.