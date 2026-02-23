Andrea Taboada vivió un desesperante momento en la playa de Mar Azul: la mordió un perro



Lo que debía ser una jornada de descanso en las playas de Mar Azul se transformó en una pesadilla para la periodista y panelista Andrea Taboada. A través de sus redes sociales, la comunicadora denunció un grave episodio de violencia que incluyó agresiones físicas y la mordedura de un perro, hecho que derivó en una denuncia penal y la intervención del abogado Fernando Burlando.

El conflicto se originó en una zona de playa alejada, donde Taboada se encontraba junto a un grupo de amigos. Según su relato, la tensión comenzó cuando una mujer que estaba cerca le advirtió, de forma hostil, sobre la peligrosidad de su mascota. La panelista detalló la secuencia en diálogo con TN Show: "Fuimos a una playa más alejada con un amigo y una amiga. Empezamos a armar la carpa que tiene mi amigo, y había una sombrilla con una chica y una nena. De mala manera la mina dice: ‘Miren que yo tengo un perro peligroso’. Le digo: ‘No te preocupes que yo a mi perrito (tengo un perro salchicha chiquitito) lo voy a dejar atado’".

A pesar del intento de Taboada por calmar la situación, el cruce verbal escaló rápidamente debido a las provocaciones de la dueña del animal. La periodista cuestionó la presencia de un perro agresivo en un espacio público sin las medidas de seguridad correspondientes, lo que desencadenó el primer contacto físico.



“La mina seguía diciendo lo del perro peligroso, a lo que yo le digo: ‘Escuchame una cosa. Si tenés un perro peligroso, ¿por qué lo traés a la playa pública? En todo caso, si lo traes, traelo con bozal’. Me empezó a gastar y me dice ‘se lo come de un bocado a tu bebé’. Me calenté, yo le dije concheta fo... y ahí la mina se paró, vino y me pegó un cachetazo. Yo estaba con mi perro a upa", relató Andrea con indignación.

El momento de mayor dramatismo ocurrió cuando, en medio del forcejeo entre las mujeres, el esposo de la agresora intervino utilizando al perro. Taboada describió el ataque por la espalda: “Yo estaba peleando con la mina, me pega una cachetada, yo se la devuelvo, y viene de atrás el marido con el perro y me muerde. Yo estaba de espaldas. Era lo que quería, que me mordiera”.



Las consecuencias físicas obligaron a la mediática a buscar asistencia médica urgente. “Tengo los dientes marcados en la nalga, me duele, estoy con antibióticos. La pasamos como el or... Una impunidad, un horror. Yo estaba con un vestido y tengo todo el vestido mordido, obvio, porque me clavó los dientes en el cu... No les importó nada, siguieron tomando mate. Una impunidad tremenda”, sentenció.

Tras recibir atención en una salita de Mar Azul y posteriormente en Villa Gesell, la periodista radicó la denuncia en la comisaría de Mar de Las Pampas. Actualmente, el caso se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía y cuenta con el asesoramiento legal de Burlando para iniciar las acciones correspondientes contra los dueños del animal, a quienes calificó en sus redes como "delincuentes e impunes".

minutouno.com