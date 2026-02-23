Hernán Piquín debuta en el Teatro Astral



El próximo 6 de marzo, el reconocido bailarín y coreógrafo Hernán Piquín debutará en el Teatro Astral de la Ciudad de Buenos Aires con su nuevo espectáculo “Me verás volver, algunas historias comienzan con una canción”.

La propuesta invita al público a un viaje íntimo y emocional donde la danza, la música y la narrativa se entrelazan para dar vida a historias universales que nacen a partir de una canción. Con su sello inconfundible, Piquín combina virtuosismo técnico, sensibilidad interpretativa y una fuerte impronta teatral, reafirmando su lugar como uno de los grandes referentes de la danza argentina.

Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud. Así fue como Juan y Ana se encontraron: en un instante suspendido entre la realidad y la magia de la música, durante uno de los tantos conciertos de Soda Stereo.

Lo que nació como un simple encuentro se transformó en un amor profundo, construido con gestos, miradas y silencios. Cuando la enfermedad llegó, eligieron seguir amando, sosteniéndose con ternura y aferrados a la esperanza. Y cuando Ana partió, dejó en los brazos de Juan algo más que dolor: una hija, una continuidad, una nueva forma de amor.



En este espectáculo, Hernán Piquín celebra la música de Soda Stereo a través del movimiento y la emoción, en una puesta sensible y conmovedora.

Datos de la nueva obra de Hernán Piquín

Elenco: Hernán Piquín, Fabricio Miró, Rodrigo Gutta, Ezequiel Zúñiga, Lucio Hernández, Sol Menescardi, María Victoria Findlay, Zoé Rivoira, Candela Suárez y Renata Loyola.

Funciones: desde el 6 de marzo

Lugar: Teatro Astral – Av. Corrientes 1639, Buenos Aires

Entradas: desde $30.000 por Plateanet



minutouno.com