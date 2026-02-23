El salario docente en Corrientes creció 35% y se mantiene como el más alto del NEA

En un contexto económico complejo, con una merma real de ingresos y baja en la actividad, Corrientes sostiene el salario docente inicial más alto del NEA y acumula en 2025 una mejora del 35% de bolsillo, superando la inflación registrada en el mismo período, que fue del 31,5%.

Según datos oficiales, el sueldo mínimo docente sin antigüedad ni salario familiar —cargo testigo— supera los $909 mil en Corrientes, ubicándose por encima de otras provincias del Nordeste. En Formosa el ingreso ronda los $880 mil, en Chaco se ubica cerca de los $802 mil y en Misiones alcanza aproximadamente los $630 mil.

Aumento en marzo y diálogo con gremios

El Gobierno provincial confirmó que en marzo habrá nuevos incrementos salariales, en el marco del diálogo que mantiene con el sector gremial docente. La decisión responde a una política de Estado orientada a defender el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, activos, jubilados y pensionados.

Desde la administración provincial remarcaron que el pago de haberes se realiza en tiempo y forma durante los últimos cinco días hábiles de cada mes, tanto para trabajadores activos como para beneficiarios del sistema previsional.

Caída de recursos y esfuerzo financiero

El escenario económico presenta desafíos significativos. Durante los dos primeros meses del año, los ingresos coparticipables registraron una caída real acumulada del 10%. En enero la merma fue del 6% y se estima que febrero cerrará con una baja del 4%.

El 85% de los ingresos provinciales dependen de la coparticipación federal, lo que impacta directamente en la planificación presupuestaria. A ello se suma el reclamo por fondos nacionales adeudados vinculados a consensos fiscales y recursos previsionales.

A pesar de este panorama, la Provincia destaca que mantiene el equilibrio fiscal, sin endeudamiento de corto plazo y con cumplimiento salarial garantizado.

Defensa del sistema previsional

Corrientes administra su propia caja jubilatoria y no transfirió el sistema a Nación. En este marco, el Instituto de Previsión Social (IPS) paga haberes en simultáneo con los trabajadores activos y aplica los aumentos otorgados al sector público también a jubilados y pensionados.

Desde el Gobierno señalaron que la provincia avanzó con reclamos ante la Corte Suprema por el incumplimiento de envíos de fondos nacionales destinados al sistema previsional.

Prioridad: sostener el salario real

La gestión provincial sostiene que, pese al contexto macroeconómico adverso, la prioridad es fortalecer el salario real del trabajador correntino, preservando la previsibilidad y la sustentabilidad financiera.

Con un incremento del 35% en lo que va de 2025 y una inflación acumulada del 31,5%, Corrientes logró una recuperación del poder adquisitivo docente por encima del índice inflacionario, consolidándose como la provincia del NEA con el mejor salario inicial del sector.