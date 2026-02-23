El debut de Bareiro en Boca Juniors: en qué partido jugará y las razones

Boca Juniors sumará a Adam Bareiro a la delegación que enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy este martes en la provincia de Salta, en una jugada del técnico Claudio Úbeda para intentar revertir la sequía de goles que inquieta al club. Mientras el equipo lidia con una racha de empates y el descontento de la hinchada, el delantero paraguayo, proveniente desde Fortaleza en Brasil, realizó sus primeros entrenamientos y se encuentra en óptimas condiciones para debutar de inmediato, según la planificación interna del cuerpo técnico.

Bareiro, quien presenció el último partido ante Racing desde un palco en La Bombonera tras oficializarse su llegada en una operación de cerca de 3 millones de dólares -con el 50% del pase transferido desde River Plate- acumuló estadísticas destacadas en Brasil. Con 29 años, marcó cuatro goles en ocho partidos en lo que va de 2026, y desde su desembarco hace ocho meses, sumó 11 tantos y dos asistencias en 31 encuentros para Fortaleza. Pese al reciente descenso del equipo a la Serie B, los números de Bareiro lo posicionan como una carta inmediata para el ataque xeneize.

El momento de Boca Juniors es delicado: viene de un pálido empate sin goles con Racing por el Torneo Apertura, en una noche marcada por el fastidio de la tribuna y una seguidilla de desempeños irregulares. El equipo de Úbeda suma dos partidos consecutivos silbado en La Bombonera, y el entrenador -cuya continuidad es tema de debate entre los hinchas- procura tomar decisiones de impacto para el inicio de la Copa Argentina.

Sin mucho margen de maniobra ni tiempo para ensayos, Úbeda contempla alinear un equipo con mayoría de habituales suplentes frente a Gimnasia de Chivilcoy, un conjunto que actúa en el Federal A. La intención es permitir el ingreso paulatino de refuerzos y jugadores con menos minutos, como Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. Mientras que la posibilidad de que Leandro Brey ocupe el arco en Salta tomó fuerza en los últimos entrenamientos.

El presente de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, con desempeños por debajo de lo esperado, potencia la relevancia de la llegada de Bareiro. El dato más contundente es la capacidad de adaptación inmediata que muestra el atacante paraguayo, ya que mantiene ritmo competitivo proveniente del campeonato estadual, una de las justificaciones que aceleraron su inclusión en la delegación que viajará este mismo lunes a San Luis antes de desembarcar en Salta.

Desde el club consideran que el choque por los 32avos de final ante Gimnasia de Chivilcoy representa un contexto ideal para el estreno de Bareiro, tanto por la dimensión del rival como por la urgencia arriba de sumar soluciones ofensivas. El ex Fortaleza ya se entrenó a la par del grupo, generando consenso puertas adentro sobre su despliegue físico y técnica, lo cual facilitó la decisión de citarlo para su primer compromiso oficial.

El compromiso por los 32avos de la Copa Argentina entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy se disputará el martes 24 de febrero en la provincia de Salta, con inicio programado para las 21.15 y arbitraje a cargo de Facundo Tello. Dentro del banco xeneize, la mira está puesta en avanzar de ronda y ofrecer un cambio de ánimo, en medio de la presión creciente por la ausencia de triunfos y la búsqueda de respuestas tácticas.

Boca Juniors marcha séptimo en la Zona A con 8 puntos, y está a cuatro del líder Estudiantes de La Plata. El equipo dirigido por Úbeda viene de empatar sus últimos dos cotejos sin goles. Se suman dos derrotas y dos victorias. En la próxima fecha visitará a Lanús el miércoles 4 de marzo, desde las 21.00.

