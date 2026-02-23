Toni Medina seguirá en Boca Unidos y jugará la temporada 2026

El delantero chaqueño Antonio Medina continuará en Boca Unidos y formará parte del plantel que disputará la temporada 2026 del Torneo Federal A.

Luego de semanas de incertidumbre respecto a su futuro deportivo, el atacante definió seguir en la institución correntina y se sumará a los entrenamientos en el inicio formal de la preparación del equipo.

La decisión tras semanas de dudas

A fines de enero, la continuidad del jugador estaba en análisis. Medina evaluaba si prolongar su carrera profesional o dar un paso al costado tras una extensa trayectoria en el club.

Finalmente, el futbolista optó por continuar y aportar su experiencia en una nueva temporada del Federal A, certamen en el que Boca Unidos buscará consolidarse como protagonista.

Referente histórico del aurirrojo

Medina es uno de los futbolistas más representativos en la historia reciente de Boca Unidos. Con pasos por distintas categorías del fútbol argentino, el delantero se convirtió en referente del equipo correntino tanto dentro como fuera del campo de juego.

Su permanencia no solo fortalece el aspecto futbolístico, sino también el liderazgo en un plantel que combina experiencia y juventud.

El desafío del Federal A 2026

Con la confirmación de Medina, Boca Unidos continúa delineando su plantel para afrontar una temporada exigente en el Federal A. La competencia, que reúne a equipos de todo el país, demanda regularidad y solidez en todas las líneas.

La continuidad del atacante chaqueño suma una pieza clave en ofensiva y aporta conocimiento del torneo, en un año en el que el club buscará mejorar su rendimiento y sostener aspiraciones deportivas.