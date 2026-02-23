Mirtha Legrand celebra sus 99 años: así será la mega fiesta



La televisión argentina se viste de gala para celebrar un nuevo aniversario de su figura más emblemática. Este lunes, la legendaria conductora Mirtha Legrand cumple 99 años, y los festejos están diseñados para estar a la altura de una trayectoria que ya suma siete décadas de vigencia ininterrumpida. Fiel a su tradición, la diva de los almuerzos optó por una reunión íntima, aunque cargada de simbolismo y prestigio, que tendrá lugar en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, ubicada en el exclusivo Barrio Parque.

El evento no es solo una reunión familiar, sino que se ha transformado, con el paso del tiempo, en una suerte de "evento nacional". La expectativa es tal que, año tras año, tanto sus allegados como una numerosa guardia periodística se dan cita en las inmediaciones del domicilio para registrar cada detalle de lo que es considerado uno de los acontecimientos sociales más importantes del calendario artístico.

La organización de la velada ha quedado una vez más en manos de Ramiro Arzuaga, el colaborador de confianza de la conductora. Arzuaga, quien coordina cada pormenor de los festejos de la Chiqui desde hace más de una década, se ha encargado de que la ambientación refleje la sofisticación que caracteriza a la homenajeada.

En cuanto a su imagen, se sabe que Mirtha tiene previsto lucir dos cambios de vestuario durante la noche. Los diseños exclusivos fueron confeccionados por las casas Iara Alta Costura y Claudio Cosano. Aunque los colores elegidos se mantienen bajo un estricto secreto profesional, se descuenta que las piezas resaltarán la elegancia de la estrella máxima de la televisión.

Como era de esperarse, la mesa compartida en Barrio Parque contará con presencias de primer nivel. Entre los nombres confirmados para homenajear a la conductora se destacan Susana Giménez, su histórica amiga y colega, junto a Adrián Suar y Pablo Codevila, referentes máximos de la gestión televisiva en el país.

Mirtha Legrand llega a este aniversario consolidada como un ícono indiscutido de la cultura argentina. Su cumpleaños representa una amalgama de afectos, admiración y respeto hacia una mujer que ha sabido reinventarse y mantenerse como el termómetro de la actualidad nacional. Con sus 99 años, la diva no solo festeja un año más de vida, sino la vigencia de una carrera que es, en sí misma, parte fundamental de la historia de los medios de comunicación en el país.



minutouno.com