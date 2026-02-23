Corrientes paga casi 30% más por hora al trabajador público que el sector privado

Corrientes abona cerca de un 30% más el valor hora laboral al trabajador público que al empleado del sector privado, según datos oficiales del Gobierno provincial. Actualmente, el agente de la administración pública percibe $7.400 por hora, mientras que en el ámbito privado el promedio ronda los $5.780.

La diferencia salarial se amplía si se considera la carga horaria semanal. En la administración pública provincial, el trabajador cumple 30 horas semanales, seis horas diarias de lunes a viernes, mientras que en el sector privado la jornada habitual es de 48 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias durante seis días.

Política salarial y estabilidad laboral

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que este esquema responde a una decisión del gobernador Juan Pablo Valdés, a través del diseño y ejecución técnica del Ministerio de Hacienda y Finanzas, con el objetivo de fortalecer el ingreso y las condiciones laborales del trabajador estatal.

Además del mayor valor hora, el empleo público provincial ofrece estabilidad laboral, garantizada por el marco normativo vigente, que asegura la continuidad laboral hasta alcanzar los 30 años de servicio necesarios para acceder a la jubilación.

Posteriormente, el trabajador continúa percibiendo ingresos a través del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra el sistema previsional provincial y abona haberes a jubilados y pensionados. Según datos oficiales, unas 100 mil personas reciben ingresos mensuales del Estado provincial en sus distintas modalidades.

Impacto económico y contexto privado

El Gobierno sostiene que el salario estatal no solo mejora las condiciones del trabajador público, sino que también genera un efecto dinamizador en la economía local, ya que gran parte de esos ingresos se vuelcan al consumo de bienes y servicios en el mercado correntino.

En paralelo, el sector privado atraviesa un escenario desafiante marcado por la caída de la actividad económica y el cierre de empresas en distintos puntos de la provincia, como industrias textiles, madereras y del rubro hilandería.

En este contexto, desde la Provincia remarcan que el sostenimiento del salario público, junto con la estabilidad laboral y el sistema previsional propio, constituyen pilares centrales de la política económica local.