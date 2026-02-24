Rating: cuánto midió el estreno de Gran Hermano Generación Dorada

El estreno de Gran Hermano Generación Dorada marcó uno de los regresos televisivos más esperados del año y logró imponerse con claridad en la noche del prime time. La nueva edición del reality debutó con un sólido promedio de rating que ubicó a Telefe como líder absoluto de la franja horaria, superando ampliamente a la competencia directa y consolidando el interés del público por el formato.

La gala inicial, conducida por Santiago del Moro, combinó presentación de participantes, anuncios de nuevas reglas y momentos emotivos que rápidamente generaron repercusión en redes sociales. El ingreso de los jugadores y la expectativa por las primeras estrategias dentro de la casa impulsaron picos de audiencia a lo largo de toda la transmisión.

El buen arranque confirma que el formato continúa vigente y que la apuesta por una edición renovada generó curiosidad entre los espectadores. Con una temporada que recién comienza, el desafío ahora será sostener los números a medida que avancen las estrategias, las alianzas y los primeros conflictos dentro de la casa más famosa del país.

Rating minuto a minuto de Telefe en el estreno de Gran Hermano

MasterChef Celebrity le deja un rating de 17 puntos al estreno de Gran Hermano Generación Dorada. En tanto, de acuerdo con Nacho Rodríguez, para el momento de la presentación, cerca de las 22.30, Telefe ya medía 19 puntos.

Sin embargo, con el correr de la gala de presentación, la audiencia presentó una caída, por momentos, de casi cinco puntos. Luego tuvo picos de 16, según las diferentes medidoras.



