Canasta Escolar en Corrientes: cuáles son los comercios adheridos

El Gobierno de Corrientes confirmó la vigencia de la Canasta Escolar 2026, que ofrecerá descuentos de hasta un 28% —casi 30%— respecto de los precios de lista del mercado. El beneficio se extenderá hasta el 31 de marzo en 24 comercios adheridos de distintas localidades.

Según se informó, los kits mantendrán los valores de 2025 para los niveles primario y secundario, mientras que el de jardín de infantes tendrá una reducción en su precio.

Precios y composición de los kits

El monto de referencia es de $12.999 e incluye:

Nivel Inicial: 15 artículos.

Nivel Primario: 13 útiles básicos.

Nivel Secundario: 12 artículos.

El programa se implementa por 16º año consecutivo mediante un esquema de articulación público-privado con librerías de la provincia.

Comercios y localidades adheridas

La Canasta Escolar estará disponible en Capital, Mercedes, Bella Vista, Alvear, Curuzú Cuatiá, Goya, Santa Lucía, Esquina y San Luis del Palmar.

En Capital participan:

Librería Red (todas sus sucursales)

Librería Rivadavia

La Llave del Chaco

Distribuidora Claudio

Casa Cañas

Tinta y Papel

Papelera Marano

Papelera Libertad

En el interior provincial, el programa alcanza a comercios como Librería Tío Rico (Alvear), Papelitos, Librería Estrada y Sonidos (Curuzú Cuatiá), Drugstore 2 (Goya), Minerva y Librería Corrientes (Bella Vista), El Chapulín Colorado y Librería Luna (Mercedes), el comercio de Liliana Enríquez (Santa Lucía) y Librería Don Quijote (Esquina), entre otros.

Beneficios complementarios

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el programa se complementa con descuentos instrumentados a través del Banco de Corrientes.

Además, se trabaja en la definición del monto de la ayuda escolar anual para trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial con hijos en edad escolar. En 2025, ese beneficio fue de $200.000 por hijo.

Objetivo del programa

El Gobierno provincial indicó que la iniciativa busca acompañar a las familias correntinas en el inicio del ciclo lectivo y fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.