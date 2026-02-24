El conflicto entre Zoe Bogach y su ex que volvió a explotar tras su ingreso a Gran Hermano



El ingreso de Manuel Ibero a Gran Hermano Generación Dorada no solo generó sorpresa entre los seguidores del reality, sino que también volvió a poner en primer plano una historia que lleva meses acumulando tensión mediática: su conflictiva separación de Zoe Bogach, exparticipante del programa.

A raíz de su llegada a la casa, resurgieron los episodios que marcaron el final de la relación y los fuertes descargos que la influencer realizó en redes sociales.

La historia entre ambos había comenzado antes del paso de Zoe por el reality, e incluso Manuel tomó cierta notoriedad durante la participación de ella, entre apariciones mediáticas y algunos cruces familiares que trascendieron públicamente. Tras la salida de la joven del programa, la pareja intentó continuar el vínculo lejos de las cámaras, pero con el tiempo comenzaron a aparecer conflictos que derivaron en la ruptura definitiva.

Meses atrás, luego de anunciar la separación, Bogach decidió exponer públicamente una serie de chats que recibió de distintas personas sobre el comportamiento de su entonces pareja. A través de su cuenta en X (ex Twitter), compartió capturas donde, según explicó, Ibero aseguraba estar soltero mientras mantenía conversaciones con otras mujeres. “Desde el día uno que nos pusimos de novios me metía los cuernos, todavía no caigo”, escribió al presentar las pruebas, dejando en evidencia su indignación.



El escándalo creció cuando publicó nuevos mensajes y apuntó contra las explicaciones de su ex. “Y te querés justificar diciendo que dije que un pibe es lindo a una amiga. Chau”, lanzó en otro descargo. Según relató, la relación terminó tras descubrir distintos episodios de infidelidad que contrastaban con las promesas de compromiso que él le había hecho durante el noviazgo.

Sin embargo, el momento más sensible llegó cuando Zoe se enteró de que Manuel buscaba ingresar al reality que ella misma había integrado. La noticia la afectó profundamente y se mostró llorando en TikTok, donde expresó: “Tengo muchísima bronca y muchísima ansiedad. Me da vergüenza, pero me da bronca e impotencia. La gente no sabe lo que yo sufrí como para volver a pasar lo mismo, cuando yo ya estaba dando por finalizado ese ciclo”.

En ese mismo descargo, cuestionó el cambio de postura de su expareja respecto a la exposición mediática: “Enterarme que quiere entrar para tener lo que yo tuve, cuando durante toda la relación, durante dos años, me dijo que no le gustaba la exposición ni ir a programas. No entiendo. Tampoco le echo la culpa a la producción porque la tele es así y es lo que garpa”. Y cerró con visible angustia: “¡Me da mucha bronca! ¡¿Cómo me puede hacer esto?! ¿Cómo alguien puede fingir tener una personalidad, que no la tenés, durante dos años?”.

Hoy, con Manuel ya dentro de Gran Hermano Generación Dorada, toda aquella historia vuelve a cobrar relevancia y suma un nuevo capítulo. Mientras el participante inicia su experiencia en la casa más famosa del país, el público revive un conflicto que quedó marcado por acusaciones públicas, emociones expuestas y una separación que, lejos de apagarse con el tiempo, volvió a instalarse en el centro de la conversación mediática.

minutouno.com