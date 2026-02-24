Benfica respalda a Gianluca Prestianni en la previa de la revancha con el Real Madrid

La revancha de los playoffs de la Champions League entre Real Madrid y Benfica ya generó polémica antes de jugarse en el Santiago Bernabéu. El club portugués decidió subir al avión a Gianluca Prestianni, suspendido provisionalmente por la Uefa mientras investiga un presunto insulto racista denunciado por Vinicius Junior.

Prestianni, de 20 años y con reciente debut en la Selección Argentina, mantuvo silencio al llegar al aeropuerto Humberto Delgado. Quien se expresó fue Rui Costa, presidente del Benfica, que salió a respaldarlo públicamente antes del vuelo.

“Esta situación es incómoda para todos, para el club y para el jugador, que está siendo crucificado. Les aseguro que no es un jugador racista; de lo contrario, no representaría al Benfica”, afirmó Costa.

El dirigente también contextualizó el incidente: “En la cancha suele haber ofensas de ambos lados. Prestianni también se sintió ofendido. Pero reitero: no es racista y merece nuestra confianza”.

La Uefa aplicó una suspensión provisional de un partido al argentino por presunta infracción del artículo 14, relacionado con comportamiento discriminatorio. Por ahora, no podrá jugar la revancha salvo un improbable cambio de último momento. El club anunció que apelará la decisión, aunque reconoció que los plazos dificultan un impacto en el partido.

Lo que causó la polémica

El episodio ocurrió tras un gol de Vinicius en Lisboa. Prestianni se acercó al brasileño, se cubrió la boca con la camiseta y pronunció una frase que no pudo ser registrada. Vinicius denunció que lo insultaron con la palabra “mono”, mientras que Prestianni negó haber dicho cualquier comentario racista.

Con la ventaja de 1-0 en la ida, el Real Madrid recibirá a Benfica este miércoles 25 de febrero desde las 17 (hora Argentina), por el pase a la siguiente fase de la Champions. Mientras tanto, el club portugués ya jugó su carta fuera del campo y buscará replicarla dentro del Bernabéu.

Con información de TyC Sports.