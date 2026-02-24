El archivo de Eduardo Carrera en su regreso a Gran Hermano: violencia de género en vivo



La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada trajo consigo uno de los retornos más inesperados para los fanáticos históricos del formato. Este lunes 23 de febrero de 2026, Eduardo Carrera volvió a cruzar las puertas de la casa más famosa del país con un objetivo claro: tener su gran revancha televisiva.

Su primera participación ocurrió en la edición del año 2003, y posteriormente formó parte de Gran Hermano España, convirtiéndose en un verdadero trotamundos del reality. Sin embargo, su paso por el encierro nacional lo coronó como uno de los jugadores más polémicos de la historia del certamen.

Un archivo de Gran Hermano explosivo y violento

El recuerdo de la tercera temporada está lejos de ser ameno para Eduardo. Distintos recortes de archivo exponen las actitudes extremas que lo llevaron a ser eliminado, a pesar de perfilarse inicialmente como uno de los candidatos a ganar el juego.

Entre los episodios más recordados y repudiados de su violento comportamiento se encuentran:

Violencia de género y amenazas: En medio de una discusión en la habitación, Carrera amenazó duramente a su entonces novia. La arrinconó y le gritó: "- NO TE VAYAS DE ACA, PORQUE TE VOY A MATAR". Sus propios compañeros, asustados por la situación, llegaron a compararlo con Carlos Monzón.

Ataques de furia e insultos: En otra recordada secuencia en el patio de la casa, Carrera culpó a su pareja de haberlo empujado a la pileta, reclamándole: "Me tiraste al agua". Fuera de sí, revoleó violentamente una silla por el aire y la agredió verbalmente gritándole "sos una forra de mierda" y acusándola de que "jodés a la vida a todo el mundo".

Amenaza de abandono: En medio de ese mismo ataque de ira junto a la piscina, Eduardo amenazó a los gritos con dirigirse al confesionario para abandonar el juego de forma inmediata: "Me voy a ir a la mierda, vas a ver cómo me voy a ir al confesionario... me voy ahora".

Reacciones desmedidas y llanto: También fue muy cuestionado cuando se le mojaron los cigarrillos en el agua, comenzando a romperlos y arrojarlos de forma muy agresiva. A esto se sumó su desproporcionado y desconsolado llanto cuando le anunciaron la grata noticia de que viajaría para participar en la edición española del programa.

La vida terrenal de Eduardo hoy

Más de dos décadas después de aquellos escándalos, Carrera asegura llegar en una etapa mucho más madura. Alejado de las cámaras y los flashes de su etapa como actor, actualmente se gana la vida trabajando en un consultorio dental y es padre de familia.

Según el propio jugador, la paternidad le otorgó la templanza necesaria para afrontar este nuevo aislamiento por tercera vez. Hoy mantiene un perfil bajísimo en las redes sociales, contando con apenas 98 seguidores en su cuenta de Instagram (@eduardo.e.carrera).

Para esta edición "Generación Dorada", Eduardo promete dejar atrás la imagen iracunda del 2003. Asegura que apostará todo a su carisma en el "cara a cara", definiéndose a sí mismo como una persona ocurrente y graciosa que buscará ganarse el corazón de las nuevas generaciones de espectadores.

minutouno.com