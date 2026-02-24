Corrientes: el CCU de la Unne inicia inscripciones con cupos limitados

El Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) abrió el lunes 23 de febrero las inscripciones para sus talleres artísticos anuales en Corrientes.

Las propuestas están destinadas a la comunidad en general y serán gratuitas para estudiantes regulares de la casa de estudios.

Las clases comenzarán la semana del 9 de marzo y los cupos son limitados en cada espacio.

Inscripciones y modalidad

La inscripción se realizará en la sede del CCU, ubicada en Córdoba 788, en la ciudad de Corrientes, en el horario de 8:30 a 13 y de 16 a 20.

El costo general será de un pago único anual de $80.000 o dos cuotas de $45.000 (la primera al momento de inscribirse y la segunda en junio).

Los estudiantes regulares de la Unne podrán cursar de manera gratuita, presentando certificado de alumno regular y DNI al momento de anotarse.

Propuesta artística 2026

La oferta incluye talleres vinculados a distintas disciplinas artísticas:

Taller de Tango

Taller de Danzas Folclóricas (Prof. Jorge Vega)

Taller de Ensamble Musical (Oscar Mambrín)

Taller de Arte Objetual (Gustavo Mendoza)

Taller de Narrativas Sonoras (Miguel Di Spalatro)

Taller de Escritura Narrativa “Queserraye” (Matías Carmagnola)

Taller de Escritura Poética “Koeyú” (Evelín Bochle)

Taller de Cortometrajes “Cortografías” (Natalia Vega)

Taller de Teatro “El alboroto” (Laura Virgile)

Taller de Dibujo y Grabado

Coro de la UNNE

Días y horarios

Las actividades se desarrollarán en distintos días de la semana:

Ensamble Musical: lunes, miércoles y viernes de 9:15 a 12; lunes y viernes de 19 a 21.

Escritura Poética “Koeyú”: lunes de 15 a 17.

Tango: lunes de 20:30 a 22 y miércoles de 20 a 22.

Escritura Narrativa “Queserraye”: martes de 15 a 17.

Cortometraje “Cortografías”: martes de 17 a 19.

Arte Objetual: martes de 18 a 20.

Coro de la UNNE: martes y jueves de 19 a 21.

Danzas Folclóricas: martes y viernes de 20:30 a 22.

Narrativas Sonoras: miércoles de 16 a 18.

Teatro “El alboroto”: miércoles de 19 a 21.

Dibujo y Grabado: jueves de 9 a 11.

Desde el CCU indicaron que quienes deseen conocer el detalle de cada propuesta pueden consultar el sitio oficial del Centro Cultural Universitario.