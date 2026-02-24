La AFA anunció cuatro días sin partidos como reclamo contra Arca

En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada el lunes, se resuelve por decisión unánime de todos los presentes suspender la fecha 9 que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo; en repudio a la denuncia realizada por Arca contra la Asociación del Fútbol Argentino.

Es la información que se hizo correr internamente entre los dirigentes y luego oficializada, plantándose en medio de asuntos judiciales, denuncias y cruces permanentes. La última contra la AFA viene de Arca, por una causa que se inició por una denuncia de diciembre pasado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que dio cuenta que la AFA incumplió el pago del impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales durante distintos meses de 2024 y 2025 por un total de 19.353 millones de pesos. Sin embargo, dicen que en la reunión de Comité se presentó la documentación oficial de que la deuda es cero... De ahí la decisión de los clubes de hacer un paro de fútbol de jueves a domingo, en todas las categorías, justo en los días que los dirigentes fueron citados a declarar.

Justamente por esta causa fueron citados a declarar Claudio Tapia (el 5 de marzo), Pablo Toviggino, Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco. Y por lo que Tapia tuvo que pedir permiso a la Justicia para poder salir del país, para el partido con Lanús en Río de Janeiro y reuniones de AFA. La petición de sus abogadas fue aceptada, con una caución.

Durante la reunión de Comité Ejecutivo, la propuesta de movida fue verbalizada en primer lugar por Daniel Vila, hombres de medios y presidente de Independiente Rivadavia. Se sumaron Russo (Lanús), Cavagliatto (Instituto), Bianchini (Platense), Leito (Atlético de Tucumán, que viene de ser cruzado por Toviggino), Mariotto (Banfield) y muchos del Ascenso.

Qué se suspende

Frente a esta situación judicial, el fútbol intenta hacerse fuerte desde adentro. Con un Comité Ejecutivo (salvo Estudiantes, explícitamente) y la dirigencia del Ascenso que respalda a Tapia. Por eso informó esta determinación que sería de altísimo impacto, ya que el fútbol ocupa un rol importante en la sociedad.

Aquella fecha, la 9 del torneo, empieza a jugarse el 5 con Gimnasia Mendoza-Defensa y Justicia. Luego el viernes 6 hay seis partidos programados, el sábado 7 otros seis encuentros (con Racing e Independiente) y el domingo 8, otros cuatro, incluido River y Boca.

Habrá que ver, después de esto, si hay negociaciones en el medio para evitar el paro del fútbol. Si la determinación fuera irrevocable, se hubiese decidido suspender por ejemplo la que comienza a jugarse este martes o mismo la siguiente del fin de semana. Pero no, en principio es para la nueve, con mucha agua por correr...

La respuesta de la AFA

Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por Arca, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

Arca pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por Arca contra la Asociación del Fútbol Argentino.

El primer club en postear su respaldo a la determinación fue Central Córdoba de Santiago del Estero, de fuerte influencia de Pablo Toviggino, presidente de la Liga de esa provincia. "Entendemos que el ataque judicial y mediático sostenido que viene recibiendo la Asociación del Fútbol Argentino en los últimos meses resulta infundado y carente de sustento, generando un escenario de incertidumbre que perjudica a todo el fútbol argentino", posteó el club.

Olé