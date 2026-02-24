Corrientes: tras una investigación atraparon a un hombre vinculado a un hecho delictivo

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a un hombre en la ciudad Capital, el cual está vinculado a un hecho que se investiga.

El operativo fue realizado por efectivos de la Unidad Especial de Antiarrebatos, en conjunto a la Fiscalía encargada del caso. Tras tareas investigativas de búsqueda y rastrillaje permitieron la detención.

El resultado de las acciones llevaron a los agentes hasta calle Chile, entre calles Necochea y Las Heras, donde se identificó y detuvo a un hombre de 48 años, vinculado al caso.

El detenido fue trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con la diligencia del caso.

