Corredores escolares: Corrientes reforzará el operativo con 250 agentes de tránsito

La Municipalidad de Corrientes ratificó la continuidad del programa Corredores Escolares Seguros para el ciclo lectivo 2026. El esquema se pondrá en marcha el 2 de marzo en 47 establecimientos primarios.

Para esta edición se dispondrá de 250 agentes de tránsito, quienes estarán distribuidos en distintos puntos estratégicos. Las tareas se concentrarán en los horarios de ingreso y salida de los alumnos, durante ambos turnos.

La estructura incluirá inspectores del programa Entorno Escolar y motoristas municipales. Estos últimos podrán actuar ante situaciones puntuales que se presenten en las inmediaciones de los colegios.

Desde el área informaron que se mantienen encuentros periódicos con directivos de instituciones públicas y privadas. También participan propietarios de transporte escolar, con el fin de adecuar el operativo a cada realidad.