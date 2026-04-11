Gran Hermano: Andrea del Boca y su hija están en el centro de la nueva estrategia del show

El posible regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano podría convertirse en uno de los movimientos más fuertes de la temporada, pero no llegaría sola: en Telefe analizan una jugada mucho más ambiciosa que incluye a su hija, Anna del Boca, dentro de la casa. La idea, que por ahora se mantiene bajo análisis, apunta a generar un verdadero golpe de efecto en el reality.

No se trataría simplemente de reincorporar a una participante que debió abandonar, sino de introducir una dinámica completamente nueva: madre e hija conviviendo bajo presión, con cámaras las 24 horas y en medio de un juego que no da respiro.

Andrea había tenido que dejar el programa tras un accidente que le provocó una lesión en la boca, lo que obligó a su salida cuando todavía era una de las figuras más fuertes del certamen. Su partida dejó un vacío tanto en el juego como en el interés del público, algo que la producción busca revertir con una movida de alto impacto.

En paralelo, Anna ya tuvo un breve ingreso a la casa en una de las dinámicas especiales del programa, lo que generó repercusión inmediata tanto dentro como fuera del reality. Esa reacción habría sido clave para que en Telefe comenzaran a analizar seriamente la posibilidad de sumarla como jugadora.

El plan, según trascendió, está “en el pizarrón” y forma parte de las distintas alternativas que maneja el canal para relanzar el programa en esta etapa. La intención es clara: sacudir la convivencia, alterar estrategias y romper alianzas con un ingreso que no pase desapercibido.

Por el momento no hay definiciones sobre cómo se concretaría la entrada: podría ser a través de un repechaje, como reemplazo o mediante una mecánica especial diseñada para la ocasión. Tampoco está confirmado si ambas competirían en igualdad de condiciones o si tendrían algún tipo de ventaja o rol diferencial.

Minutouno.com