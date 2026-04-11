Aplicaron una multa millonaria a un productor por traslado ilegal de hacienda

En un camino vecinal del llamado "kilómetro 20" de la Ruta Nacional 12, demoraron el avance de un vehículo con hacienda, parte de la cual carecía de la documentación adecuada por lo cual fue sancionado con una multa superior al millón y medio de pesos, confirmaron fuentes policiales.

El procedimiento realizaron efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, durante recorridas preventivas en el paraje Ensenadita, departamento San Cosme, donde interceptaron a este conductor de 72 años.

Se movilizaba en una camioneta Ford Ranger que remolcaba un tráiler y al inspeccionar la carga, constataron el traslado de 13 terneros, diez de ellos pertenecientes al conductor del vehículo y los restantes a una firma privada.Ante la irregularidad, procedieron al secuestro de los animales y al traslado a la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes, según detallaron.