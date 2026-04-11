Mirtha Legrand elogió a Nicolás Vázquez en "Rocky": "Estás fantástico"

A sus 99 años, Mirtha Legrand volvió a dejar en claro su pasión intacta por el espectáculo y dijo presente en una de las propuestas teatrales más destacadas del momento: Rocky, la adaptación escénica del clásico protagonizado originalmente por Sylvester Stallone, que en esta versión tiene al frente a Nico Vázquez.

La conductora llegó al Teatro Lola Membrives acompañada por amigos y fue parte de una función colmada de público. Su presencia no pasó desapercibida y generó expectativa desde el primer momento, en una noche que ya de por sí era especial para el elenco.

Tras el final de la obra, Mirtha tomó el micrófono y sorprendió con un elogio directo al protagonista, que fue recibido con aplausos por toda la sala: “En mi larga vida, jamás he visto un espectáculo como este, estás fantástico”, expresó, visiblemente impactada.

Además, la diva destacó el compromiso de Vázquez con el personaje, especialmente por la exigente preparación física que implicó interpretar al icónico boxeador, uno de los puntos más comentados de la puesta.

El actor, por su parte, no tardó en agradecerle públicamente a través de sus redes sociales: “Te admiro tanto Mirtha Legrand. Sos gigante. Gracias por tu generosidad y amor de tantos años. ¡Te quiero!”, escribió en su cuenta de Instagram junto a fotos del encuentro.

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