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Curuzú Cuatiá: recuperaron un vehículo con pedido de secuestro por estafa

La Policía Rural halló el rodado tras un pedido de colaboración de San Luis del Palmar.
 

Por El Litoral

Sabado, 11 de abril de 2026 a las 16:14

Luego de un exitoso operativo cerrojo realizado por la Policía de Corrientes se logró recuperar una camioneta que era intensamente buscada en el marco de una causa judicial por presunta estafa. El procedimiento fue ejecutado por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá.


La intervención policial se inició tras un requerimiento de colaboración emitido por la Unidad Regional I de San Luis del Palmar. Los uniformados tenían la tarea de localizar una Ford EcoSport gris vinculada a una investigación caratulada como "Supuesto delito de estafa", la cual se tramita bajo la órbita del fiscal de Investigaciones, Dr. Gustavo Robinau.


En relación con el caso, los efectivos divisaron el vehículo mientras circulaba por la vía pública y de inmediato, se procedió a la intercepción del rodado y a su correspondiente secuestro preventivo.
El rodado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa el avance de la causa iniciada el pasado 18 de enero de 2026.

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