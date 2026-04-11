River define el equipo para enfrentar a Racing con la mira en el superclásico

River se entrenará este sábado por la tarde en su predio de Ezeiza con vistas al partido ante Racing, por el Torneo Apertura. El encuentro se jugará este domingo desde las 20 en Avellaneda.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará sostener la base titular a pesar de la exigente agenda de compromisos, que incluye el superclásico el domingo que viene. La intención del cuerpo técnico es no realizar una rotación masiva, aunque analiza variantes puntuales.

El entrenador llega con respaldo tras sumar cuatro victorias seguidas en el torneo local y un empate reciente en la Copa Sudamericana. Ese presente le permite administrar cargas sin modificar de manera drástica la estructura del equipo.

Semana de cara al superclásico

En la última práctica, el DT terminará de definir la formación inicial para visitar a Racing en el Cilindro. No obstante, también tiene en cuenta los próximos desafíos inmediatos del calendario.

River deberá recibir a Carabobo el miércoles por la noche en un nuevo compromiso internacional. El superclásico frente a Boca se jugará el domingo 19 desde las 17 en el Monumental.

De cara al duelo en Avellaneda, la probable alineación es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno o Kevin Castaño, Tomás Galván; Kendry Páez o Facunfo Colidio, Sebastián Driussi y Ian Subiabre.