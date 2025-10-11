¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

EDGAR EDUARDO MARTINEZ

Por El Litoral

Sabado, 11 de octubre de 2025 a las 00:00

"Pololo"

Q.E.P.D.

28/6/1944 - 08/10/2025. Partió a los 81 años después de una vida plena, rodeado de sus seres queridos. Su Esposa Susana, sus hijos Diego, Claudio, María Belén, María Ercilia, Juan, Nicolás, Joaquín y sus 9 nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron velados y cremados el 9/10/25. Padre recto y protector, sincero, honesto, sencillo, estoico, buen amigo, abuelo amoroso, más maestro de campo que político, conversador. Hábil conductor. Nos enseñó a respetar al Todo, nos brindó muchos consejos y nos acompañó hasta final. Dios lo tenga en su gloria y le dé paz eterna. c/626

