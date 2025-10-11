Alerta en Perugorría por la presencia de un puma con su cría en zona rural

Una vecina de la zona rural de Perugorría, informó a las autoridades sobre la presencia de un felino silvestre, que por sus características sería una puma hembra acompañada de su cría.

El avistamiento ocurrió en campos del paraje Aguay Grande, donde también se reportó el ataque a un perro de la zona.

De acuerdo con la información oficial, la denuncia fue recibida por la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, que de inmediato puso en conocimiento de la situación al fiscal rural y a la Dirección de Recursos Naturales, con el objetivo de articular acciones de control y resguardo del animal.

Según relataron los vecinos, el felino habría sido visto en varias oportunidades en las últimas jornadas, desplazándose cada vez más cerca de los caminos vecinales, lo que motivó la preocupación de los pobladores.

Las autoridades solicitaron a toda la comunidad mantener la calma y extremar las precauciones, evitando acercarse al animal, intentar capturarlo o ahuyentarlo. Recordaron además que el puma es una especie protegida por ley, fundamental para el equilibrio del ecosistema local.

El avistamiento de este ejemplar en libertad representa un hecho significativo, ya que forma parte del proceso de recuperación y reinserción de especies nativas que habían reducido su presencia en la región debido a la caza y la pérdida de hábitat.

Desde la Unidad Especial destacaron que “cuidar y respetar a estos animales es también proteger nuestro entorno natural y la convivencia con la fauna silvestre”.