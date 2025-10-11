Buscan a un hombre desaparecido que viajaba desde Buenos Aires hacia Entre Ríos y Santa Fe

La Policía de Corrientes solicitó la colaboración de la comunidad dar con el paradero de Martín Sebastián Palacio, un hombre de 49 años, oriundo de Capital Federal (Buenos Aires), cuyo rastro se perdió el pasado 7 de octubre.

Según el informe oficial, Palacio habría iniciado un viaje a bordo de un automóvil Toyota Corolla blanco con destino a la ciudad de Concordia (Entre Ríos), desde donde tenía previsto trasladar a una persona hacia Rafaela (Santa Fe).

La última comunicación con su familia se produjo ese mismo día por la tarde, cuando manifestó que transitaba por el departamento de Concepción del Uruguay (Entre Ríos).

Desde entonces, no se registraron nuevos contactos ni indicios de su paradero, y no existen certezas de que haya ingresado al territorio correntino. La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Investigación en turno y de autoridades policiales de las provincias involucradas.

Características físicas

Martín Sebastián Palacio es de tez blanca, ojos marrones y cabello corto ondulado castaño oscuro. Como señas particulares, posee un tatuaje tipo tribal en el brazo derecho y otro que cubre todo el brazo izquierdo. Al momento de su desaparición vestía musculosa oscura de algodón, pantalón corto camuflado, medias negras y zapatillas negras con suela blanca.

Las autoridades piden a la población que cualquier información útil sea comunicada de inmediato a la Comisaría Segunda de Mocoretá al número 3794-124229, o a la dependencia policial más cercana.

También pueden contactarse con el Sistema Integral de Seguridad (SIS) a través del 911 en la capital correntina o el 101 en el interior provincial.

La Policía de Corrientes continúa con las tareas de búsqueda y coordinación interprovincial, en el marco de una investigación que se mantiene activa para lograr ubicar al ciudadano desaparecido y esclarecer las circunstancias del caso.