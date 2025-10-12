MISA

†

EMMA ALICIA ABAD (LICHA)

Q.E.P.D.

Al cumplirse un mes más de su fallecimiento. Sus hijos Juan José, Sergio Ariel y Darío Gustavo Osuna Abad, hija Política: Aliel de la Sota; Sus nietos Julián, Ramiro, Facundo, Santiago y Gonzalo Osuna de la Sota, Ariel, Federico, Florencia y Mariano Osuna Moretti, sus bisnietos Ernestina, Benicio y Mateo Osuna y nietas Políticas: Andrea, Claudia, Marisol, Pilar, harán oficiar una misa en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced el día de hoy 12/10/25. A las 20hs para rezar por el eterno descanso de su alma. c/629