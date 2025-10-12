¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

lluvias en Corrientes Vialidad Nacional agua en superficie
lluvias en Corrientes Vialidad Nacional agua en superficie
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

EMMA ALICIA ABAD (LICHA)

Por El Litoral

Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 00:00

MISA

EMMA ALICIA ABAD (LICHA)

Q.E.P.D.

Al cumplirse un mes más de su fallecimiento. Sus hijos Juan José, Sergio Ariel y Darío Gustavo Osuna Abad, hija Política: Aliel de la Sota; Sus nietos Julián, Ramiro, Facundo, Santiago y Gonzalo Osuna de la Sota, Ariel, Federico, Florencia y Mariano Osuna Moretti, sus bisnietos Ernestina, Benicio y Mateo Osuna y nietas Políticas: Andrea, Claudia, Marisol, Pilar, harán oficiar una misa en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced el día de hoy 12/10/25. A las 20hs para rezar por el eterno descanso de su alma. c/629

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD