†
MARÍA CRISTINA BELTRAMETTI
Q.E.P.D.
Falleció el 08 de octubre de 2015. El 08 de octubre de 2025 se cumplieron 10 años de su fallecimiento. Ramon, Dulce María Toma Díaz Ulloque y Juan Luis Binda la recuerdan con cariño y oraciones. c/620
