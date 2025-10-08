†

MARÍA CRISTINA BELTRAMETTI

Q.E.P.D.

Falleció el 08 de octubre de 2015. Al cumplirse hoy 8 de octubre de 2025, 10 años de su fallecimiento, Ramón, Dulce María Toma Díaz Ulloque y Juan Luis Binda la recuerdan con gran cariño y oraciones. c/620