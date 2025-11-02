¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Mario Midón Wanda Nara Dua Lipa
Mario Midón Wanda Nara Dua Lipa
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

CLAUDIA MARINA PENAYO RIQUELME

Por El Litoral

Domingo, 02 de noviembre de 2025 a las 00:00

CLAUDIA MARINA PENAYO RIQUELME

Q.E.P.D.

Falleció el 01/11/2025. Dra. CLAUDIA MARINA PENAYO RIQUELME (Marilyn) 1-11-25 El Sr. Fiscal General del Poder Judicial, Dr. César Pedro Sotelo y el personal de la Fiscalía General participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Asesora de Menores de Saladas, Dra. Claudia Marina Penayo Riquelme (Marilyn), y elevan una oración por el eterno descanso de su alma. c/734

CLAUDIA MARINA PENAYO RIQUELME (Marilyn)

Q.E.P.D.

Falleció el 01/11/2025. Claudia Sosa y Julio Costantini, junto a sus hijos, despiden con profunda tristeza a su querida amiga Marilyn; y acompañan en este doloroso momento a Iván, Lucía, Tommy y a toda la familia. c/733

MARILYN PENAYO RIQUELME

Q.E.P.D.

Falleció 01/11/2025. Con gran tristeza despedimos a nuestra querida “amiga” y miembro de nuestra Cooperadora recordaremos siempre su compromiso, alegría y cariño hacia el” Hospital Pediátrico Juan Pablo”. Acompañamos a su familia y seres querido con afecto. c/736

CLAUDIA PENAYO RIQUELME

Q.E.P.D.

Falleció el 01/11/2025. El Colegio de Magistrado y Funcionario del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participa el fallecimiento de la Dra. Claudia Penayo Riquelme, Asesora de Menores e Incapaces de Saladas – Corrientes. Rogamos una oración en su memoria. c/737

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD