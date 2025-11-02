†

CLAUDIA MARINA PENAYO RIQUELME

Q.E.P.D.

Falleció el 01/11/2025. Dra. CLAUDIA MARINA PENAYO RIQUELME (Marilyn) 1-11-25 El Sr. Fiscal General del Poder Judicial, Dr. César Pedro Sotelo y el personal de la Fiscalía General participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Asesora de Menores de Saladas, Dra. Claudia Marina Penayo Riquelme (Marilyn), y elevan una oración por el eterno descanso de su alma. c/734

†

CLAUDIA MARINA PENAYO RIQUELME (Marilyn)

Q.E.P.D.

Falleció el 01/11/2025. Claudia Sosa y Julio Costantini, junto a sus hijos, despiden con profunda tristeza a su querida amiga Marilyn; y acompañan en este doloroso momento a Iván, Lucía, Tommy y a toda la familia. c/733

†

MARILYN PENAYO RIQUELME

Q.E.P.D.

Falleció 01/11/2025. Con gran tristeza despedimos a nuestra querida “amiga” y miembro de nuestra Cooperadora recordaremos siempre su compromiso, alegría y cariño hacia el” Hospital Pediátrico Juan Pablo”. Acompañamos a su familia y seres querido con afecto. c/736

†

CLAUDIA PENAYO RIQUELME

Q.E.P.D.

Falleció el 01/11/2025. El Colegio de Magistrado y Funcionario del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participa el fallecimiento de la Dra. Claudia Penayo Riquelme, Asesora de Menores e Incapaces de Saladas – Corrientes. Rogamos una oración en su memoria. c/737