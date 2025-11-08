†

ARQ. GUSTAVO JAVIER GOMEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 06/11/2025. El Instituto de Cardiología de Corrientes y la Fundación Cardiológica Correntina, y especialmente el Departamento de Docencia e Investigación, participan con profundo dolor la partida de quien acompañara y guiara a la Residencia de Arquitectura Hospitalaria de nuestra Institución. Rogamos una oración por su eterno descanso.

GUSTAVO JAVIER GÓMEZ

Falleció el 06/11/2025. Sus amigos Anna Lancelle y Sergio Fernández participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Gustavo, deseando que su familia encuentre consuelo y ruegan una oración en su memoria.