La Libertad Avanza paro de aeronáuticos la unidad
Funebres

ANA EDELMIRA LECONTE

Por El Litoral

Miércoles, 19 de febrero de 2025 a las 00:00

ANA EDELMIRA LECONTE

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2025. El Dr. Manuel R. de los Reyes, su esposa Ñata, su hija Cecilia y sus nietos participan con profundo dolor la partida de nuestra querida Guyi a la casa del Señor. Descansa en paz amiga. c/337

DRA. ANA E. (GUYI) LECONTE

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2025. Dr. Romilio Monzón y familia participa el fallecimiento de su amiga y colega. Acompaña a su familia en este penoso momento. c/339

ANA EDELMIRA LECONTE

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2025. Adriano E. Nalda y familia y Doddy Nalda participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. c/336

DRA. ANA E. LECONTE

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2025. El Centro de Computación Médica del Nordeste S.A. y su personal médico, administrativo, técnico y de maestranza participa el fallecimiento de la Dra. Leconte, socia fundadora e integrante del Directorio y Equipo médico asistencial y administrativo. c/338

ANA EDELMIRA LECONTE

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2025. Juan Alejandro Castro, su esposa Silvia Pompeya Dacunda y sus hijos Agustina y Martín participan con gran pesar su fallecimiento y, acompañan a su hermana en este doloroso momento. Elevando al Señor una oración por su descanso eterno.

ANA EDELMIRA LECONTE

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2025. Martha Graciela Castro y sus hijos, Francisco y María Fernanda participan su fallecimiento rogando una oración por su eterno descanso.

ANA EDELMIRA LECONTE

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2025. Personal y Directivos de FARMAR, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevando oraciones en su memoria.

