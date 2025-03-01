†

ALBA SUSANA (SUSY) URTURI DE PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció el 28/02/2025. Marco Manuel Costa, su esposa Alicia Nobile, hijos y nieto, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida "Tía Susy", elevando al Señor una plegaria por su eterno descanso, y haciendo llegar a sus hijos, nietos y seres queridos, nuestro más profundo pésame. c/385

†

ALBA SUSANA URTURI DE PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció el 28/02/2025. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento de la madre de Marcelo Pellegrino. Pidiendo a Dios por el descanso de su alma. c/386

†

ALBA SUSANA URTURI DE PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció el 28/02/2025. El personal de la Honorable Cámara de Diputados participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañero y amigo Marcelo Pellegrino. Rogando una oración por su eterno descanso. c/ 387