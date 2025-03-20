†

SRA. ESTEFANÍA LÓPEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 19/3/2025. El Directorio y personal del Banco de Corrientes S.A., participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestra compañera Estela Romero López y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos.

†

ESTEFANIA LOPEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 19 de Marzo del 2025. Compañeros de trabajo de Estela del Banco de Corrientes S.A. participan con profundo dolor del fallecimiento de su querida mamá. Acompañan a Estela, Mariel, Marianella, Jorge, y a sus familias y amigos en tan doloroso momento. Ruegan resignación y que finalmente descanse en paz.