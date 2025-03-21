†

AQUILES RAÚL SOLARI

Q.E.P.D.

Falleció el 19/03/2025. Sus primos hermanos Marcela Fernández Capurro, hijos y nieto, Domingo Fernández Capurro, María Angélica Llano, hijos y nietos participan con mucho pesar su fallecimiento, acompañando a sus hijos y nietos en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria, brille para él la luz que no tiene fin. c/668

†

AQUILES RAÚL SOLARI

Q.E.P.D.

Falleció el 19/03/2025. Su amigo David Carrillo y Sra. Inés y familia, participan con mucho pesar su fallecimiento, acompañando a sus hijos y familia en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria, brille para él la luz que no tiene fin. c/668

†

AQUILES SOLARI

Q.E.P.D.

Falleció el 19/03/2025. La Comisión Directiva de AAERPA – Colegio de Registradores y todos sus socios lo despiden con profundo pesar y acompaña a toda su familia en este triste momento. c/667

†

AQUILES RAÚL SOLARI

Q.E.P.D.

Falleció el 19/03/2025. Patricia, Malgor de Seoane Riera, sus hijos, María y Miguel, Franceschi, Juanita y Benjamin Villarroel, y sus nietos Bautista, Lourdes y Juancito participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Victoria y Aquiles en este momento. Que brille para Aquiles, la luz que no tiene fin. o/099

†

AQUILES RAÚL SOLARI

Q.E.P.D.

Falleció el 19/03/2025. Pablo Seferian, Mirta Picchio, despiden con profundo pesar a Aquiles y acompañan con cariño a sus hijos, nietos, Zulema y familiares, rogando por su eterno descanso. c/490

†

AQUILES RAÚL SOLARI

Q.E.P.D.

Falleció el 19/03/2025. Mario Raúl Arqué participa con gran pesar el fallecimiento de su inolvidable amigo y condiscípulo del Colegio Nacional de Corrientes; enviando sus sentidas condolencias a sus hijos, nietos y familiares.

†

AQUILES RAÚL SOLARI

Q.E.P.D.

Falleció el 19/03/2025. Ricardo Larreategui y familia participación con profunda tristeza el fallecimiento de su amigo Aquiles Solari. Saludamos a su familia y colaboradores. Te vamos a extrañar Aquiles!!!!!!!!

†

AQUILES RAÚL SOLARI

Q.E.P.D.

Falleció el 19/03/2025. Miguel Angel Saiach, María Eneida Lombardo de Saiach e hijos, participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en momentos de tan profundo dolor. c/491

†

AQUILES RAÚL SOLARI

Q.E.P.D.

Falleció el 19/03/2025. Francisco José Treviño, Adriana Rodino, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración a su nombre. Acompañando a su familia en este doloroso momento. c/485

†

AQUILES RAÚL SOLARI

Q.E.P.D.

Falleció el 19/03/2025. Ma. Lucia M. de Alonso, Ma. Graciela Meabe, José Alberto Meabe y Gloria Tassano de Meabe participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/486

†

AQUILES RAÚL SOLARI

Q.E.P.D.

Falleció el 18 de marzo de 2025. María Graciela Regalini, sus hijos: Jorge, Costanza y Gascón, Ramiro y Eugenia, Lucrecia y Luís, participan con gran dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan en este gran dolor a sus hijos y nietos. c/484