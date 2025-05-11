†
ANGELA JULIA AZCOAGA NIELLA DE GONZÁLEZ GERVASONI
Q.E.P.D. C.A.S.R.B.P
Falleció el 2 de Mayo de 2025 en Corrientes, a los 85 años de edad. Su esposo Miguel Ángel González Gervasoni, sus hijos Miguel Fernando González Azcoaga, Miguel Horacio González Azcoaga, Miguel Humberto González Azcoaga (S.J), Teresita Ma. de los Ángeles González Azcoaga y María Elba Mohando Soto de González Azcoaga. Sus nietos Miguel Eduardo José y Emiliano José Fernando González Azcoaga. Su hermana Sor María Cecilia Azcoaga Niella participan su fallecimiento y que el sepelio se realizó el 3 de Mayo a las 18,00 Hs en el panteón familiar del Cementerio " San Francisco de Asís" de Itatí, previa misa de cuerpo presente en el Santuario Basilica de Nuestra Señora de Itatí. LA FAMILIA AGRADECE todas las expresiones de pesar recibidas de personas e instituciones C/D. Ob. Luis María Niella N°649.ITATI. Ctes. c/765