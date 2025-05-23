FELIX TOMAS GOMEZ

Falleció el 22/05/2025. Dr. Miguel Alberto Cano y personal del Sanatorio La Sagrada Familia participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del Dr. Sergio Raúl Gómez. Acompañan a su familia en este momento de dolor y elevan una plegaria en su memoria, pidiendo por el eterno descanso de su alma. c/826

DR. FELIX TOMAS GOMEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 22/05/2025. Los integrantes del consorcio del Edificio Centauro Tres participan con pesar el fallecimiento del Dr. Gómez y acompañan a su esposa Marta, hijos y nietos en tan dolorosa perdida, rogando por la resignación de su familia y por el eterno descanso de su alma. Dr. Félix Gómez descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin. c/827