†

DR. FÉLIX TOMAS GÓMEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 22/05/2025. Pericles César Gómez, Carolina Leonor Díaz e hijos participan con profundo pesar el fallecimiento del Querido Tío Pequeño. Acompañan a sus primos Feliz, Cristina, Sergio y Mónica, a su esposa, hijos y nietos en este momento de dolor y elevan una plegaria en su memoria, pidiendo por el eterno descanso de su alma. c/179

†

DR. FÉLIX TOMAS GÓMEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 22/05/2025. Marta Ofelia Gutiérrez de Gómez e hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de Pequeño. Acompañan a toda su familia en tan dolorosa pérdida, rogando por la resignación de seres queridos y por eterno descanso de su alma. Querido Pequeño que descanses en paz y brille para él la luz que no tiene fin. c/179

†

DR. FÉLIX TOMAS GOMEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 22/05/2025. Los integrantes del consorcio del Edificio Centauro Tres participan con pesar el fallecimiento del Dr. Gómez y acompañan a su esposa Marta, hijos y nietos en tan dolorosa perdida, rogando por la resignación de su familia y por el eterno descanso de su alma. Dr. Félix Gómez descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin. c/827

†

DR. TOMÁS FÉLIX GÓMEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 22/05/2025. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento elevando oraciones por su eterno descanso. o/180