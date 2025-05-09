†
JULIANA RACIOPPI
Q.E.P.D.
Falleció el 08/05/2025. Miguel Majul y Ma. Cristina Pucciariello y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
JULIANA RACIOPPI
Q.E.P.D.
Falleció el 08/05/2025. Miguel Majul y Ma. Cristina Pucciariello y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.