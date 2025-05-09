¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

JULIANA RACIOPPI

Viernes, 09 de mayo de 2025 a las 11:12

JULIANA RACIOPPI

Q.E.P.D.

Falleció el 08/05/2025. Miguel Majul y Ma. Cristina Pucciariello y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

