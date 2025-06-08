¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes fiesta de las colectividades Gustavo Valdés
RUBEN SCHLATTER

Por El Litoral

Domingo, 08 de junio de 2025 a las 00:00

RUBEN SCHLATTER

Q.E.P.D.

Falleció el 04/06/2025. Hugo López y sus hijos Martín y Nicolas, con profundo pesar lamentamos su partida y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Que Dios lo reciba en su santa gloria. c/963

