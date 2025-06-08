†
RUBEN SCHLATTER
Q.E.P.D.
Falleció el 04/06/2025. Hugo López y sus hijos Martín y Nicolas, con profundo pesar lamentamos su partida y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Que Dios lo reciba en su santa gloria. c/963
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
RUBEN SCHLATTER
Q.E.P.D.
Falleció el 04/06/2025. Hugo López y sus hijos Martín y Nicolas, con profundo pesar lamentamos su partida y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Que Dios lo reciba en su santa gloria. c/963