Sofía Meabe luchará por las medallas en el doble mixto

La tenista correntina Sofía Meabe, junto a Dante Pagani, avanzó a las semifinales del dobles mixto en el torneo de tenis de los Juegos Panamericanos Junior.

Los argentinos superaron este jueves el cruce de cuartos de final en la cancha número 2 del Rakiura Resort y lucharán por las medallas en Asunción 2025.

Por los cuartos de final, Meabe y Pagani vencieron a los brasileños Gustavo de Oliveira y Nathalia Pontes por 7-5 y 6-4 en 1 hora y 18 minutos de juego.

Por las semifinales del certamen que se juega en canchas de polvo de ladrillo, la dupla argentina se medirá con los puertorriqueños Yannik Álvarez y Aurora Lugo que vienen de eliminar a los chilenos Thomas Menzel y Camila Zouein.

El equipo que gane la semifinal, además de avanzar a la lucha por el título, se asegurará una medalla. En tanto que el perdedor, buscará subir al último lugar del podio.

Derrota en individuales

La correntina Sofía Meabe (17 años) quedó eliminada del torneo de individuales de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al caer este jueves frente a la chilena Camila Rodero.

El cruce de cuartos de fina entre las tenistas de 17 años quedó en poder de Rodero por 6-3 y 6-1.

De esta forma, Meabe quedó eliminada en esta competencia y sin posibilidades de luchar por las medallas.

En las canchas de polvo de ladrillo del Rakiura Resort, Meabe había debutado con un triunfo sobre Victoria López (Paraguay), mientras que en octavos de final eliminó a Valentina Vargas (Ecuador).