Festival del mono carayá y su amigo el aguará guazú llega al parque San Cayetano

La ciudad de Riachuelo, en Corrientes, vivirá una jornada dedicada a la naturaleza y la cultura local con el Segundo Festival del Mono Carayá y su Amigo el Aguará Guazú. La cita será el próximo 13 de septiembre en pleno corazón del Parque Provincial San Cayetano, un área protegida que alberga la biodiversidad de la región.

Organizado por la Estación Biológica Corrientes (EBCo), dependiente del CECOAL (CONICET-UNNE), y la Fundación Mo.Ti.Cu, el festival cuenta con el respaldo del Municipio de Riachuelo, la Dirección de Parques y Reservas de la Provincia de Corrientes, el Club de Ciencias Arquimedes del Instituto Pio XI, Correntinos contra el Cambio Climático y Neotropical Primate Conservation Argentina.

Objetivos y actividades del festival

El evento busca promover el respeto por la naturaleza, la conservación de la fauna silvestre y la valoración de la cultura local. En esta edición, el mono carayá, recientemente declarado Monumento Natural de Corrientes, compartirá protagonismo con el aguará guazú, emblema de los pastizales y esteros, protagonista de leyendas y considerado guardián de los humedales.

Los visitantes podrán disfrutar de música en vivo, exhibiciones de fotografía, murales y arte, así como de ferias y actividades recreativas para la infancia. Además, se ofrecerán recorridas guiadas por el Parque Provincial San Cayetano, donde los asistentes aprenderán sobre la flora y fauna locales y la importancia de su conservación.

La jornada concluirá antes de las 21, respetando los hábitos de descanso de la fauna y asegurando que el evento se desarrolle en armonía con el entorno natural.

Iniciativas de conservación

Como parte de la iniciativa, se lanzó una preventa solidaria de remeras y eco-bolsas con ilustraciones inspiradas en la fauna correntina. Los productos, disponibles hasta el 15 de agosto en la tienda online, buscan financiar proyectos de investigación y educación ambiental y promover un consumo consciente y responsable.

“El festival no solo celebra la biodiversidad, sino que también invita a la comunidad a involucrarse activamente en su cuidado”, explicaron los organizadores, destacando que todo lo recaudado se destinará a iniciativas locales de conservación.

Asimismo, se invita a empresas y emprendedores a sumarse como auspiciantes, ya sea mediante apoyo económico o donación de productos para los concursos y actividades del festival, consolidando un evento con impacto social, cultural y ambiental.

El festival promete convertirse en un encuentro comunitario que une educación, cultura y naturaleza, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de conectar con la riqueza natural de Corrientes y reflexionar sobre la importancia de protegerla.

Para más información y novedades, los interesados pueden seguir a los organizadores en @fundacion.moticu y @estacionbiologica o contactarse a los números +54 9 379 424-5581 y +54 9 379 404-5030.