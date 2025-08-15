†

ORTIZ, CARMEN ROSA (MONINA)

Q.E.P.D.

Falleció el 14 de agosto de 2025. Sus hijos Andrés Ricardo, Verónica Ma. y Facundo, nietas Catalina y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. c/342

CARMEN ROSA ORTIZ RUEDA DE RUIZ

(Monina)

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Emma Farizano de Gutnisky y León Horacio Gutnisky participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida amiga y vecina Monina, y la despiden con infinito cariño Deseando que esté disfrutando de la Luz Eterna junto a Jesús. Condolencias a la familia y un fuerte abrazo a su hijo Ricardo.