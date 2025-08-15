¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Expo Rural paro universitario Festival del Mono Carayá
Expo Rural paro universitario Festival del Mono Carayá
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

ORTIZ, CARMEN ROSA (MONINA)

Por El Litoral

Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 00:00

ORTIZ, CARMEN ROSA (MONINA)

Q.E.P.D.

Falleció el 14 de agosto de 2025. Sus hijos Andrés Ricardo, Verónica Ma. y Facundo, nietas Catalina y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. c/342

CARMEN ROSA ORTIZ RUEDA DE RUIZ

(Monina)

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Emma Farizano de Gutnisky y León Horacio Gutnisky participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida amiga y vecina Monina, y la despiden con infinito cariño Deseando que esté disfrutando de la Luz Eterna junto a Jesús. Condolencias a la familia y un fuerte abrazo a su hijo Ricardo.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD